Bahreyn'de zehirli duman alarmı: Halk eve hapsedildi!

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı operasyonların ardından misilleme dalgası Bahreyn’e ulaştı. Muharrak sahilindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin İran tarafından vurulması, bölgeyi yoğun bir duman bulutu altında bıraktı.

ZEHİRLİ DUMANLARA KARŞI "EVDE KAL" ÇAĞRISI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ancak rüzgarla yayılan dumanın ciddi sağlık riskleri taşıdığını açıkladı. Muharrak sahil hattındaki yerleşim birimleri için yapılan uyarıda; vatandaşların evlerinden çıkmaması, pencerelerini sızdırmaz hale getirmesi ve dışarıdaki havayı içeri çeken klimaların kesinlikle çalıştırılmaması istendi.

BÖLGE ATEŞ ÇEMBERİNDE

ABD üslerine ev sahipliği yapan Bahreyn, İran'ın hedef listesinde üst sıralarda yer alıyor. Tahran yönetimi; Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan saldırılara yanıt olarak sadece İsrail'i değil, BAE, Katar ve Bahreyn'deki askeri lojistik noktalarını da hedef alıyor. Bölgede ölü sayısı 1350'ye yaklaşırken, sivil yerleşim alanları giderek daha fazla doğrudan ve dolaylı tehdit altında kalıyor.