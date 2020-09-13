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Dünya Bahreyn'de halk ayaklandı: Yöneticiler bizi temsil etmiyor
Dünya

Bahreyn'de halk ayaklandı: Yöneticiler bizi temsil etmiyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda İslam dünyasına ihanet ederek anlaşmaya vardı. Bahreyn halkı ise anlaşmayı sokaklara çıkarak protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 03:08:00 -

Arap ülkesi olan Bahreyn’de halk İsrail ile yapılan anlaşmalara tepki gösterdi. Yüzlerce gösterici Bahreyn sokaklarına çıkarak, Filistin'e destek verirken, Bahreyn yöneticilerinin kendilerini temsil etmediğini belirterek, İsrail'in işgalci bir ülke olduğunu söylediler.

İran Devrim Muhafızları sert tepki gösterdi

Bahreyn'in kararı sonrası bir açıklamada bulunan İran Devrim Muhafızları Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararını kınayarak Bahreyn yönetimini tehdit etti. Devrim muhafızları, ABD'nin güdümündeki Bahreyn'in aptalca bir karar aldığını ve Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme sürecine dahil edildiğini; Bahreyn'in en uygun karşılığı alacağı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları, daha da ileri giderek Bahreyn'in Kudüs Muhafızlarının intikamını beklemesini söyledi.

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