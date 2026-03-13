  • İSTANBUL
Bahreyn'de alarm sirenleri çaldı
Dünya

Bahreyn'de alarm sirenleri çaldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bahreyn'de alarm sirenleri çaldı

Bahreyn genelinde alarm sirenleri devreye girdi. Yetkililer, vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan en yakın güvenli bölgelere yönelmelerini istedi.

Bahreyn genelinde alarm sirenleri çaldı ve halkın güvenli bölgelere yönelmesi istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke genelinde sirenlerin çalmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı, vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Bahreyn, İran'dan şu ana kadar yapılan 114 füze ve 190 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

