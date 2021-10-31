Bahreyn ve Kuveyt de Lübnan’la ilişkileri kesti

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’nin Yemen’deki savaşla ilgili olarak Suudi Arabistan’ı eleştirip, Husileri haklı bulması sonrası başlayan gerginlik her geçen saat tırmanıyor. Suudi Arabistan’ın önceki gün Lübnan’daki büyükelçisini geri çağırıp Lübnan Büyükelçisine 48 saat içinde ülkeyi terket talimatı vermesi sonrası dün önce Bahreyn sonrasında Kuveyt bu kervana katıldı. Bahreyn, Manama’daki Lübnan Büyükelçisinden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Kuveyt Dışileri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kuveyt’in Beyrut Büyükelçisi Kannayi’nin ivedi bir şekilde istişare için ülkeye geri çağrıldığı, Lübnan’ın Kuveyt’teki Maslahatgüzarının da 48 saat içinde ülkesine dönmesinin tebliğ edildiği belirtildi.