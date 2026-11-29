Sakarya merkezli 14 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında 6 milyar 105 milyon 438 bin liralık işlem hacmi tespit edilen 96 şüpheliden 81'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'yasa dışı bahis' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 'Yaramazlar' isimli suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka hesapları topladığı, para karşılığında banka hesaplarını kullandıran şüphelilerin para nakline aracılık ettiği belirlendi.

Operasyon 14 ilde eş zamanlı düzenlendi

24 Kasım'da Sakarya merkezli İstanbul, Bursa, Kocaeli, Düzce, Bolu, Kayseri, Tokat, Batman, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan 96 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda banka kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 15'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.