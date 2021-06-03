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Ekonomi Bahçeşehir Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Bahçeşehir Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi, belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca 96 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 13:52:00 -
Bahçeşehir Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversite Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekiyor.

Başvurular 17.06.2021 tarihine kadar Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (Camlı Bina Kat.2) Beşiktaş/İstanbul adresine yapılabilir.

Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69

Sınav Takvimi;

• İlan Tarihi : 03 Haziran 2021

• Son Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021

• Ön Değerlendirme Tarihi : 21 Haziran 2021

• Giriş Sınavı Tarihi : 24 Haziran 2021

• Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Haziran 2021

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