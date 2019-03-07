Bahçeşehir Koleji, Satrançta İl birincisi Malatya Bahçeşehir Koleji, Satranç Turnuvasında İl birincisi oldu.

Malatya Bahçeşehir Koleji, Satranç Turnuvasında İl birincisi oldu.

Malatya Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Okullararası 2018-2019 Malatya Okul Sporları Satranç Turnuvasında Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsü Öğrencileri İlkokul Kategorisinde İl Birincisi oldu.

Turnuva sonrası düzenlenen ödül temininde öğrenciler Birincilik ÖdülleriniGençlik Ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy’un elinden aldı.

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