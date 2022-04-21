Bahçeşehir Koleji- Reggio Emilia Maçı ne zaman saat kaçta?
FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan temsilcisi Reggio Emilia ile deplasmanda karşılaştı. Deplasmandan 72-69'luk galibiyet ile ayrılan Bahçeşehir ikinci maç öncesi avantaj elde etti. Bahçeşehir Koleji- Reggio Emilia maçı ne zaman? Bahçeşehir Koleji- Reggio Emilia maçı hangi kanalda?
FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji deplasmanda İtalyan ekibi Reggio Emilia ile karşılaştı. Bahçeşehir Koleji aldığı 72-69’luk galibiyetle avantaj sağladı. Peki, ikinci maç ne zaman?
Bahçeşehir Koleji- Reggio Emilia Maçı ne zaman saat kaçta?
Reggio Emilia- Bahçeşehir Koleji: 69-72
Salon: Unipol Arena
Hakemler: Fernando Calatrava, Nicolas Maestre, Carsten Straube
Reggio Emilia: Mikael Hopkins x 6, Arturs Strautins x 8, Andrea Cinciarini xxx 20, Justin Johnson xxx 16, Tyler Larson xx, Stephen Thompson Jr. xx 9, Flippo Baldi Rossi xx 5, Bryant Crawford xx 5
Başantrenör: Attilio Caja
Bahçeşehir Koleji: Langston Hall xx 6, Muhammed Baygül xx 4, Jamar Smith xxx 11, Berkay Candan xx 7, Richard Solomon xxx 9, Jamal Jones xxx 12, Kartal Özmızrak xxx 11, Sam Dekker xxx 10, Tarık Black xx 2, Erkan Yılmaz x, Oğuz Savaş x
Başantrenör: Erhan Ernak
1. Periyot: 18-19 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 34-40 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 47-63 (Bahçeşehir Koleji lehine)
FIBA Avrupa Kupası Final serisi ikinci maçı 27 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.