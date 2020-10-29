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Aktüel Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden 29 Ekim'e özel etkinlik
Aktüel

Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden 29 Ekim'e özel etkinlik

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:29:02 -
Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden 29 Ekim'e özel etkinlik

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümünde “Atatürk’ün Yolu “Cumhuriyet” özel yayını bugün saat 20.00’de Bahçeşehir Koleji’nin resmi youtube kanalında izleyicilerle buluşacak.

Bahçeşehir Koleji açıklamasına göre, "Atatürk’ün Yolu Cumhuriyet" hikayesi, Bahçeşehir Koleji müzik öğretmenleri tarafından seslendirilirken, tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu tarafından anlatıldı.

Mekan ise özel olarak seçildi. Tarihi 250 yıl öncesine dayanan ve Bahçeşehir Ünivesitesi tarafından restore edilen tarihi St. Pierre Han belirlendi.

İstanbul’un tarihinde birçok ilke tanıklık etmiş bu tarihi handa Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu topraklardan Cumhuriyet'in kurulma sürecine kadar yaşanılanlar müzik eşliğinde hikayelerle anlatıldı.

Atatürk’ün annesine duyduğu özlem, gaziliği, Çanakkale savaşındaki başarısı, güçlükle gerçekleştirdiği kongreleri, halkın ona inanmışlığını ve sonrasında Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan hikayenin senaryosu Bahçeşehir Koleji Müzik Bölümü Başkanı Murat Demirlioğlu tarafından yazıldı. Hikayede seslendirilen ve herkesin kulağına aşina marşlar ve türkülerin yanı sıra özgün tematik besteler de Murat Demirlioğlu ve Bahçeşehir Koleji Orkestra sorumlusu Kerem Güney tarafından icra edildi.

Günlerce süren hazırlıkların ardından Bahçeşehir Koleji öğretmenleri bu tarihi handa çekimleri gerçekleştirdi. Tarihi dokunun doğal sahne atmosferine dönüştüğü Han’da 30 kişilik öğretmen orkestrası, en güzel Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi.

Açıklamaya göre, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından restorasyonu devam eden ve bittikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi konservatuarı ana binası olarak hayatına devam edecek bu tarihi handa sanatın kalbi atmaya devam edecek.


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