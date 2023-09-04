Bahçeli’ye büyük jest! Sana da bu yakışırdı Devlet Baba
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni açılan bulvara, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni açılan bulvara, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.
Afşin Belediyesi'nin meclis kararı doğrultusunda Efsus Turan Mahallesi'nde Devlet Bahçeli'nin isminin verildiği yeni bulvar törenle açıldı.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, törendeki konuşmasında, Bahçeli'nin Türk halkının kalbinde ve gönlünde yer tutan, Türk siyasi tarihinde çok önemli yeri olan siyasi bilge lider olduğunu söyledi.
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