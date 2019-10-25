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Bahçeli'nin tedavi sonrası ilk programı belli oldu

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın açılış törenine katılacak.

25 Ekim 2019 Cuma 16:38
Bahçeli'nin tedavi sonrası ilk programı belli oldu

MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın yapılacak.

Yeni dönem başlıyor

"Dürüst, ilkeli, vizyon sahibi, milli ve manevi değerleri özümsemiş genç siyasetçilerin yetiştirilmesi" amacıyla MHP Genel Merkezi Bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönemi yarın başlıyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla yarın saat 13.00'te MHP Genel Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirilecek.

Bahçeli de törene katılacak

Törenin açılışına, üst solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahat eden ve 14 Ekim'de Genel Merkez'e gelerek yeniden çalışmalarına başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:38
  1. MHP Genel Merkezi
  2. Siyaset ve Liderlik Okulu
  3. 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni
  4. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • Nurullah Alphan İnanNurullah Alphan İnan7 sa önce
    Geçmiş olsun,bayrak adam.Türkiye,seninle,gurur duyuyor.
  • hjklhjkl10 sa önce
    allah hayırlı şifalar versin devlet bahçeliye has adam

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