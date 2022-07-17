Bahçeli'nin sözleri gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan çarpıcı paylaşım

15 Temmuz'un yıl dönümü için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşma metninin dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Son söz" diyerek cümleye başlayan Bahçeli, "Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" dedi.

Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu. O sözleri alıntılayan isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bahçeli ile arasının iyi olduğu bilinen Soylu, o anlara ilişkin videoyu "Büyüğümüz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Saraçhane'de hepimize nasihatı: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" notuyla paylaştı.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;