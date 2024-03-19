Bahçeli'nin Erdoğan'a çağrısının ardından MHP'li Yalçın'dan flaş açıklama

Gazeteci Sinan Burhan'ın, katıldığı bir televizyon kanalında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın kendisine verdiği özel demece ilişkin sözleri gündeme damga vurdu.

Yalçın'ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çağrısının "Erken seçim ya da anayasa değişikliği şeklinde anlaşılmalı" dediğini belirten Burhan şöyle konuştu:

"Semih Yalçın ile bugün bir görüşme yaptık. Dün MHP'nin olağan kongresi vardı. Bahçeli'nin bir açıklaması gündemi belirledi. Cumhurbaşkanımız bu benim son dönemim demişti. Bahçeli "Sayın cumhurbaşkanım ayrılamazsınız, bizi bırakamazsınız. Yeni yüzyılı kuracak ve kurtaracak olan lider sizsiniz, Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız" dedi. Bunun açıklaması nedir diye Semih Yalçın'a sordum. Yalçın, "sayın cumhurbaşkanı bir dönem daha aday olmalıdır. TBMM erken seçim kararıyla ya da anayasa değişikliği kararı ile cumhurbaşkanının önünü açmalıdır" dedi."

"Bu konu partiler üstü bir konudur"

Semih Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu coğrafyada güçlü liderlik ile ayakta kalınabilir. Bir yanda Irak ve Suriye'de yaşanan kargaşa var. Ülkemiz bu coğrafyada terörle etkin mücadele ediyor. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Tüm dünyayı etkiliyor. Şimdi Almanya ve Fransa bir araya geldi. Ukrayna'ya karşı silah yardımı kararı aldı. Bu demektir ki savaş daha da şiddetlenecek. O nedenle ülkemizde güçlü bir lidere ihtiyaç var. Bu ülkede depremi yaşadık. Güçlü bir liderlik olmasa bu sorunların üzerinden gelinemezdi. Bizim derdimiz ülkedir. Biz parti menfaatine bakmayız. Önce ülke deriz. Sn. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ülkemiz için ömrünü vermiştir. Buradaki çağrısı ülkemizin huzuru ve istikrarı içindir. Sn. Bahçeli'nin çağrısı aynı zamanda tüm siyasi partileredir. Bu konu partiler üstü bir konudur. Tüm partiler bir araya gelmeli ve geleceği birlikte inşaa etmeliyiz. Ülkemizin Sn. Erdoğan'a ve istikrara ihtiyacı var.

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"TBMM ya erken seçim kararı almalı ya da anayasa değişikliği yapmalıdır"

Biz memleketin huzurunu düşünmeliyiz. Bölgemiz zorlu bir bölge. Savaşların yaşandığı bir bölgedeyiz. Güçlü bir lidere ve güçlü bir devlet başkanına ihtiyaç var. Çözüm yeri TBMM'dir. Meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur. Sn. Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir. Bunun yolu bellidir. TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacaktır. Bu konu TBMM'de çözülür. Meclisin en doğal hakkıdır yasama faaliyetinde bulunmak. TBMM bu sorunu çözecektir. Sn Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır. Sn Genel Başkanımızın açıklamasının özü de budur."