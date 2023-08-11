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Gündem Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
Gündem

Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt

Yeniakit Publisher
2023-08-11 11:03:00 -
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt

MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak daveti yaptı. İYİ Partili Akalın, "Devlet Bey milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'yi davet ederek, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.

Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti'den ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan geldi.

Tamga Türk'e konuşan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" dedi.

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