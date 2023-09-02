Bahçeli’nin bağışladığı arsa üzerine Türkiye'nin en büyük Cem Evi Külliyesi'nin temeli atıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve bilabedel karşılığı Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe ettiği arsada yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Alevi Kültür ve Cem Evi Külliyesi'nin temeli atıldı.

MHP lideri Bahçeli'nin 12 yıl önce satın aldığı ve geçen yıl Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna bağışladığı Hacıbektaş ilçesinin Bala Mahallesi Dedebağ mevkiinde bulunan 5 bin 788 metrekarelik arsada, Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu tarafından yaptırılacak olan Hacıbektaş Aleve Kültür ve Cem Evi Külliyesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Filiz Kılıç, ile birlikte Horasan Erenleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, protokol üyeleri ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Horasan Erenleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Hünkar Hacı Bektaş-i Veli madde karanlığı akıl ışığı ile cehalet karanlığı, ilim ışığı ile nefis karanlığı marifet ışığı ile gönül karanlığı aşkıyla aydınlanır der. Hem Aleviliğin özünü, hem de İslam'ı yaşadığı temel anlayışını ifade eden bu dizeleri kendimize rehber edindik. Kul ile hak değerlerinin dengesini kuran ve yolu nur ile aydınlanan bir vatandaş olmak için, bir yurttaş olmak, bir canlı olmak için temel hedeflerimiz budur. İşte bugün temelini atacağımız Horasan erenleri Hacı Bektaş projesinin madde karanlığını, akıl nuru ile cehalet karanlığını, yine ilimin ışığıyla o karanlığı gömeceğimizi çok iyi biliyoruz. Ve tabii tüm canlarımızın, tüm büyüklerimizin desteğiyle yapacağız bunu, tek başımıza yapmamız mümkün değil. Onun için buradasınız. Pek çok hizmet alanının bir araya getirilmesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ibadettir ki anlayışı içerisinde yine Pir Ahmet Yesevi’den miras kalan dört kapı kırk makam düsturuyla hareket eden bu anlayışın mimarisini yansıtan bir anlayışla bir cem evi inşaatı planlandı. Burada biliyorsunuz şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarını temsil eden dört ana kapımız olacak cem evimizde. Ve bunun yanında bu dört kapının, kırk makamını temsil eden birimleri ve Horasan Erenler isimlerini orada göreceğiz. Çünkü cem evimizde güçlü bir kombinasyon var. Gönüllü ehlibeyt sevgisiyle dolu olan, tariklerin sığınağı, ilim, irfan arayan, kendini bulmak isteyen tüm canların geldiği bir giriş kapısı olacaktır. Kendini bulmak isteyen, bir şeyler öğrenmek kendine bir şeyler katmak isteyen mutlaka burada kendisinde bir şey bulacaktır. Çünkü dergahımızın kapısında yıllar önce bir yazı vardı. Diyor ki 'Hacı Bektaş'a gelen bu dergaha gelen, noksan gelen tamam gider' diyor. Eksiğinizi kendinde ararsanız mutlaka eksiği bulursunuz ve eksiğinizi de tamamlarsınız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise, “Geçtiğimiz günlerde hakka yürüyüşünün 752. Yıl dönümü olan Hacı Bektaş-i Veli’nin çağları aşarak dünyanın dört bir yanına yayılan ilim ve irfan yolu, kaynağını yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’den aldığı dört kapı kırk makam esasıyla yaptığı hizmetler burada kurulacak olan külliyemizde, iman ile tövbe ile tevazuuyla ve edeple yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da yaptığı konuşmada, arsanın MHP Genel Başkan Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 12 yıl önce alındığını söyledi. Yıldırım, “12 yıl evvel liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hacı Bektaş'ta cem evi yapılmak üzere bir arsa arar ve bu arsayı alır. 12 yıl sonra bu arsanın devri Horasan Erenleri Federasyonu'na Mersin'de söz verilmiş, Ankara'da devri yapılmıştır. Horasan Erenleri Federasyonu yöneticileri bana dediler ki; 'biz Mersin'de mitinge gideceğiz. Sayın genel başkanla bir fotoğraf çektireceğiz'. Biz Mersin'e gittik. Ve Mersin'de genel başkanımızla fotoğraf çektirme arzu ederken hem fotoğraf çekildi hem de liderimiz Horasan Erenleri Federasyonu'nun yönetimine dedi ki; 'Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin ayak ucunda bir arsa var. Bu arsayı size hibe ediyorum. Bu arsa sizindir'. Orada geçen konuşmalarda dedeler dedi ki; 'efendim tamam biz buraya cem evi yapalım. Adı da Devlet Bahçeli olsun'. 'Yok' dedi. Adı Horasan Erenleri olacak. Buna siyaseti karıştırmayın. Ben sizden oy istemiyorum. Benim sizden bir isteğim vardır. O da Türkiye bütünlüğünün içinde kalın. Horasan Erenleri Federasyonu'nun yetkilileriyle beraber Horasan erenleri cem evi dergahı oldu. Allah nasip ederse. Biz başından beri aşk ile, şevk ile niyet hayır, akıbet hayır düsturuyla el ele verdik. Bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu projeyle ilgili buradan da ilan edeyim ki; bizim bu projenin yapımında hiçbir kişi ve kuruluşlardan bağış kabul etme gibi bir prensibimiz yok. Hiç kimseden bir lira para, bir kuruş para istemiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla kendi gücümüzle, kendi imkânlarımızla çok ciddi bir maliyeti olan bu projeyi Allah nasip ederse en kısa zamanda açılmaya hazır hale getirmeye gayret edeceğiz” dedi.

“Alevi de bizim, Sünni de bizim. Biz hep beraber Horasan'dan çıkmış gelmişiz” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Horasan erenleri bize bu coğrafyayı yurt yapmış. Hünkara ziyarete gitmişseniz Hünkar'ın ayak ucunda yatan on iki tane kabir vardır. Orada bir şey yazar. Horasan erenleri. İşte Horasan erenleri Allah nasip ederse bu eserin önünde de yazacaktır. Bizim siyasi manada herhangi bir şekilde kimseden bu manada talebimiz yok. Duamız ülkemize hayırlı olsun. Hacıbektaş’ımıza hayırlı olsun. Alevimize, Sünni'mize, Bektaşi'mize hayırlı olsun Türk milletine hayırlı olsun. Allah hayırlarla nasip etsin” şeklinde konuştu.