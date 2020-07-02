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Siyaset

Bahçeli'nin ardından Amasya Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamasının ardından Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:00:00 -
Bahçeli'nin ardından Amasya Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken karar

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sosyal medya hesaplarını askıya aldığını bildirdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi sosyal medyanın dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüştüğünü söyledi.

Sarı, "Sayın Genel Başkanımızın son dönemde sosyal medya hesaplarının kullanımında ortaya çıkan kirli ve kabul edilemez üsluba karşı TBMM'de kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar tüm sosyal medya hesaplarını askıya alma kararını emir telakki ediyorum. Ben de yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar tüm hesaplarımı askıya alıyorum." ifadelerini kullandı.

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