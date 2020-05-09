Bahçeli'nin açıklamasının ardından Bakan Berat Albayrak'tan mesaj

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve ekonomimize yapılan saldırılara sert tepki gösterdi.

Albayrak, Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Albayrak'ın görüşmede Bahçeli'ye, verdikleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiği ve gündemdeki konularla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Albayrak, görüşmenin ardından Twitter'dan Bahçeli'nin hesabını etiketleyerek, şu mesajları paylaştı:

"Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım."