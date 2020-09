Bahçeli’nin açıklaması, malul sayılmayan gazileri umutlandırdı! Bu sefer olacak gibi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Akit’in defalarca gündeme getirdiği Malul Sayılmayan Gaziler ile ilgili açıklama yapan MHP Lideri Devleti Bahçeli, gazileri umutlandırdı. Bahçeli’nin, “Üzerimize düşen tam ve eksiksiz yerine getirilecek, gazilerimize gecikmiş vefa borcumuz bihakkın ödenecektir. Gazi ve şehitlerimizin eşsiz mücadeleleriyle yazılan tarihimiz, onlara vereceğimiz destekle geleceğe uzanacaktır” sözleri gazilere umut oldu.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, Türkiye’de gazilere yönelik sosyal hizmetler sunmaktan sorumlu kamu kurumunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü olduğunu belirterek, “Malul olarak kabul edilmeyen her 10 gaziden 9’u malul gazi olarak kabul edilmek ve malul gazilere sunulan sosyal hak ve yardımlardan yararlanmak istiyor. Her 2 gaziden 1’i yakın gelecekte malul gazi olarak kabul edileceğine inanıyor. Binlerce gazinin vücudunda mermi ya da şarapnel parçaları taşımasına rağmen hem yasal olarak malul gazi kabul edilmediği hem de hiçbir sosyal hak ve yardımdan yararlanamadığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda malul sayılmayan yaralı terör gazilerinin gazilik onuruna kavuşmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Şehit, Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından malul sayılmayan yaralı terör gazilerine ilişkin bir veri tabanı oluşturulmalı. İçerisinde sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, psikolog ve diğer ruh sağlığı profesyonellerinin yer aldığı multidisipliner mobil ekiplerce yaralı terör gazilerine ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve psikososyal hizmetlerin sunulmasına ihtiyaç var” dedi.

Vatan evlatlarına sahip çıkılmasını istiyoruz

Türkiye’nin 30 yıldır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat da, “Bu insanlar devletimiz, Bayrağımız için gerek terörle mücadele ederken yaralandı. Devletin artık bu vatan evlatlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Ülkemiz ortalama 30 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu süre zarfında terörle mücadelede yaralanan 20 bin asker ve polis TSK Sağlık yönetmeliğinin 1053 sayılı nizamnamesine uymadığından devletimiz tarafından gazi olarak kabul edilmiyor. Şehidin şahidi gazidir. Bizler Allah katında gaziyiz ama devletimiz nezdinde de gazi sayılmak istiyoruz. Çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispatlamak istiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili haberin yayınlandığı bir televizyon kanalını aradı, ‘Gazilerimizin talepleri haklıdır, takipçisiyiz. Biz üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz’ dedi. Bu bizi umutlandırdı. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fedakar askerlerimize onurları verilmelidir

Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Medya Sorumlusu Halil Pulant ise şunları söyledi; “Türk milleti olarak biz asker bir milletiz. Terörle mücadele edip kanını, vatanının bekası için feda eden kahramanların gazilik ile onurlandırılması gelecek nesillerimizin terörle mücadele ederken karşılaşacağı zorluklarda örnek teşkil edecektir. Bilinecektir ki terörle mücadele ederken yaralanan, uzuv kaybına uğrayan, şarapnel parçaları ile yaşamak zorunda kalan gazi, hayatını bu uğurda feda edenler şehittir. Devletimiz ve yetkilerimiz sesimizi duymalı ve bu fedakar askerlerimize gazilik onuru verilmelidir.”