Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçelievler’de kontrolden çıkan kamyonet mahalleyi birbirine kattı: 5 araca çarptı, fırına girdi!

İstanbul Bahçelievler’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan bir kamyonet, park halindeki 4 araca ve bir İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle sürüklenen araçlardan biri yol kenarındaki ekmek fırınına dalarak büyük hasara yol açtı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Site Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, park halindeki 3 hafif ticari araç ve bir otomobil ile yolda seyreden İETT otobüsüne çarptıktan sonra durdu.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bir araç, kaldırımı aşarak ekmek fırını olarak işletilen bir iş yerine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan sokak, İETT otobüsünün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

İş yerine giren hafif ticari araç, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

