Bahçelievler'de gençlere bisiklet
Aktüel

Bahçelievler’de gençlere bisiklet

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçelievler’de gençlere bisiklet

Bahçelievler Belediyesi’nin gençleri spora teşvik etmek ve çevre dostu ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla her ay düzenlediği bisiklet dağıtımının 36’ncısı Yavuz Gökmen Parkı’nda gerçekleştirildi. Törende 100 çocuk, bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, elim bir kaza sonucu şehit olan 20 askerimize rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi. Başkan Bahadır, Sağlıklı nesillerin yetişmesi için sporu ve hareketli yaşamı desteklediklerini belirterek, “Her ay farklı bir mahallede çocuklarımızı bisikletle buluşturuyoruz. Bu proje hem çocuklarımızı spora teşvik ediyor hem de çevreci bir farkındalık yaratıyor.” dedi.

“Spor şehri İstanbul”

Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise konuşmasında, İstanbul’un bir “Spor Şehri” olduğunu vurgulayarak şunları söyledi, “Bugün burada çocuklarımızın spora yönelmesini destekleyen çok anlamlı bir etkinlikteyiz. Çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda spor yapması en büyük hedefimiz. İki yıldır farklı branşlarda binlerce öğrencimiz sporla iç içe. Bu, hem sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de İstanbul trafiğine alternatif bir ulaşım aracı olarak bisikleti teşvik etmek açısından çok kıymetli. Sayın Başkana ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 3 bin 500 bisiklet dağıtılmış, bugün de 100 çocuk daha bisikletine kavuşuyor.” 
Törenin sonunda çocuklar, yeni bisikletleriyle parkta keyifli anlar yaşadı.

