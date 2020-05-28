16 Mart’tan bu yana camiler ibadetlere kapalı. Özlem 29 Mart’ta kılınacak Cuma namazıyla sona erecek. Salgın sebebiyle camilerde Cuma namazının yanı sıra ve öğle, ikindi namazları kılınabilecek. Camilerde namazların kılınabilmesi için bir takım önlemler alındı. Her camide Cuma namazı kılınmayacak yalnızca belirlenen camilerde namaz kılınabilecek.

Bahçelievler'de cuma namazı kılınacak camiler | Hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.

Bahçelievler’de Cuma namazı kılınacak camiler: