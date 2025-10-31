Bahçelievler’de 102 metrelik bayrakla Cumhuriyet coşkusu

Törenler sabah 09.00’da Bahçelievler Hükümet Konağı önünde, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Gün boyu süren etkinlikler, saat 14.00’te Hasan Doğan Spor Kompleksi önünden başlayan Cumhuriyet kortejiyle devam etti. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın öncülüğündeki kortej, ilçe sokaklarını Cumhuriyet marşlarıyla dolaştı.

Dev bayrak



Akşam saat 19.00’da düzenlenen fener alayı, Bahçelievlerlilere unutulmaz anlar yaşattı. Haznedar Meydanı’nda Cumhuriyet’in 102. yılına vurgu yapmak amacıyla 102 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Yaklaşık 10 bin vatandaşın katıldığı yürüyüş, 2 kilometrelik güzergah boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından Milli Gençlik Parkı’nda sahne alan Sinan Akçıl, birbirinden sevilen şarkılarıyla alandaki kalabalığı coşturdu. Sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada Bahçelievler’e övgüler yağdırarak, “İstanbul’da en beğendiğim ilçe Bahçelievler. Cumhuriyet’e verilen bu büyük değer beni çok etkiledi.” dedi.

“Cumhuriyet 102 yıldır dimdik ayakta”

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da sahnede yaptığı konuşmada, coşkulu kalabalığa şu sözlerle seslendi. “Bayraklar dalgalansın, gökler inlesin. Cumhuriyet coşkusu dört bir yanda yükselsin. Hep birlikte, el ele, omuz omuza... 102. yılda yine haykırıyoruz sonsuzluğa: Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet! Bundan 102 yıl önce, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Ve 102 yıldır dimdik ayakta bir Cumhuriyetimiz var, hamdolsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”