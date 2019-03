Bahçelievler yerel seçim sonuçları oy oranları | 2019 Bahçelievler seçim sonucu

Bahçelievler seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Bahçelievler ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Bahçelievler seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Bahçelievler’da son durum ne? AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır ile CHP’nin Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan arasında geçmesi beklenen Bahçelievler yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Bahçelievler oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bahçelievler belediyesini kim kazandı? YSK Bahçelievler yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Bahçelievler yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

BAHÇELİEVLER YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Bahçelievler yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Bahçelievler yerel seçim sonuçları, Bahçelievler 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Bahçelievler partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Bahçelievler’de 24 Haziran 2018 seçimlerinde 372.457 seçmen oy kullanırken, Bahçelievler’de seçimlere katılım Oranı ise % 87.20 olmuştu.

Bahçelievler belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır (Cumhur İttifakı)

CHP Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan

SP Bahçelievler belediye başkan adayı Yaşar Avcı

Vatan Partisi Bahçelievler belediye başkan adayı Cem Doğan

BBP Bahçelievler belediye başkan adayı Serkan Karacaoğlu

Bahçelievler belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Bahçelievler’de seçmenler Bahçelievler yerel seçim sonuçlarına göre Bahçelievler belediyesini kim kazandı? Bahçelievler belediyesi hangi partiden? Beşiktaş 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Bahçelievler yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Bahçelievler seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Bahçelievler seçim sonuçlarını, Bahçelievler’de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

CHP Bahçelievler belediyesi meclis üyeleri

Ali Haydar Kahraman

Gencay Özcan

Seyit Ali Aydoğmuş

Hamdi Karakaya

İsmail Hakkı Temel

Nazife Aktaş

Tahsin Balekoğlu

Elif Yılmaz

Yaşar Kartal

Elif Dehmen Temiz

Sait Akkuş

Rüştü Oğuz

Hüseyin Uçak

Fevziye Yalçın

Temel Polat

Ufuk Emre Bektaş

Yalçın Avcı

İbrahim Bozkurt

Kemal Orkun Yekdeş

Cemal Yalanız

Oğuz Ahmet Albay

Uğur Alaca

Cem Erdoğan

Namık Naroğlu

Bahçelievler 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Osman Develioğlu % 48.1

CHP adayı Saffet Bulut % 35.6

MHP adayı Halim Küçükali % 6.1