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Bahçelievler katili hakkında karar verildi!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, 15 yaşındaki Mert Can Karagöz'ü pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 19:44
Bahçelievler katili hakkında karar verildi!

Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ü pompalı tüfekle öldüren şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler’de dün saat 14.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürüyen 15 yaşındaki Mertcan Karagöz’ü pompalı tüfekle vurarak öldüren M.K., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.K., Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli M.K. mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 19:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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