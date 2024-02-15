Bahçelievler Durağı'nda panik: Metrobüste yangın çıktı

Bugün İstanbul'da yağmur ve trafik bir arada...

Her yağış sonrası yaşanan yoğunluk bugün de değişmedi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren okula ve işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar, mağdur oldu.

Araç yoğunluğu artınca trafik durma noktasına geldi.

Metrobüste yangın çıktı

Bu duruma bir de metrobüs arızası da eklendi.

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Bahçelievler metrobüs durağı girişi Avcılar-Topkapı yönünde bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Trafik kilitlendi, seferler aksadı

Kenara çekilen araçtan dumanlar yükselirken, ekipler müdahalede bulundu.

Hal böyle olunca bölgede trafik adeta kilitlendi. Yaşanan arıza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

Vatandaşların ulaşım çilesi uzun süre devam etti.