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Gündem Bahçeli'den tarihi Gazze çağrısı: Türkiye gerekeni yapmalıdır
Gündem

Bahçeli'den tarihi Gazze çağrısı: Türkiye gerekeni yapmalıdır

Yeniakit Publisher
2023-10-21 20:31:00 - 2023-10-21 20:57:59
Bahçeli'den tarihi Gazze çağrısı: Türkiye gerekeni yapmalıdır

İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin tarihi sorumluluğunun gereği neyse yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'de devam eden İsrail zulmüne ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır." dedi.

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