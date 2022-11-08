Bahçeli'den Stoltenberg'e çok sert tepki: Edepsizlik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçelinin açıklamalarından satırbaşları;

"Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından ne varlığından bahsedilemez. Dünyanın konuştuğu Türkiye tablosu değer biçilemeyen bir eser gibi karşımızdadır.

ihanettir

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu emanetlere asla leke sürülmeyecektir. Atatürk'ün kurduğu partinin başına oturan zatın sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef ihanettir.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacaktır

Tahıl koridoru

Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in sorumlu işbirliği ile tekrar açıldı. Türkiye'nin yapıcı arabuluculuğu ve Rusya'nın iyi niyetli tutumuyla, açlar doyurulmuş ihtiyaçlar giderilmiş olacaktır. Mazlumlara elini uzatan, mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır.

UKRAYNA - RUSYA barış görüşmeleri

İstanbul'da kurulacak bir masada Ukrayna-Rusya barışın yeşermesi beklentimizdir.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılının, Türk ve Türkiye Yüzyılı olacağına inanıyoruz. Zaman Türkiye zamanıdır.

Türkiye doğalgazla inşallah merkez ülke konumuna gelecektir.

ABD'ye mesaj

ABD'de yapılacak ara seçimlerde kimin kazanıp kaybettiğinden çok, demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini tavsiye ve temenni ediyoruz. ABD sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Toplumsal uzlaşma kanama geçirmektedir.

İsveç ve finlandiya'nın NATO üyeliği

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müzakeresi iç ve dış gündem maddelerimizden biridir.

İsveç'te yeni kurulan hükümetin Türkiye'ye sıcak mesajları ve başbakanın ziyareti dikkatimizi çekmektedir. Teröre nasıl sınır koydukları titizlikle incelenmelidir. Henüz ikna edici bir sonuç alınmış değildir.

Stoltenberg'e tepki

NATO Genel Sekreteri’nin TBMM’de ne yapacağını, nasıl bir karar alacağını dikte etmesi, talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir.

Avrupa'da doğalgaz krizi

Avrupa ülkeleri yaklaşan kış aylarından dolayı ısınma ve aydınlanma endişesiyle panikleyip kıvranmaktadır. Çok şükür Türkiye bu konuda çok rahattır.

Türkiye'nin en ciddi sorunu muhalefetin gayrimeşru çizgide sabitlenmiş olmasıdır. Zillet İttifakı demokrasinin cellat başıdır. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına paraşütle indirilmiş ve özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Kılıçdaroğlu, zihnen tutsaktır. Londra tefecilerine ağzını geleni söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kez yemlenmek için el avuç açmıştır.

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları

Kılıçdaroğlu bizim için simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır, iftira madenidir. Kılıçdaroğlu, Türkiye aleyhine kurulan sahnede figüranlık yapmıştır.

Türkiye’nin gri listede olduğunu saygısızca lanse eden Kılıçdaroğlu bizim için simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır, iftira madenidir.

Türk askerine çamur atan kim olursa olsun, bizim için tescilli vatan hainidir. Türkiye’yi narko-devlet olarak yabancı ülkelerde ispiyonlayan Kılıçdaroğlu bizim gözümüzde bu devrin Ali Kemal’i, sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. Kılıçdaroğlu'nun görevinin temelinde Dersim isyanının rövanşını almak yatmaktadır.

Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP’yi incelesin, bölücü terör örgütünün hunhar ve karanlık servetiyle ilgilensin. Türkiye’yi suçlamak şerefli bir tavır değildir.

Kılıçdaroğlu sandık Londra'da kurulmayacak. Oylar Brüksel'de sayılmayacak.

AK PARTİ'nin HDP ziyareti

Başörtüsünü güvenceye alan ve ailenin korunmasını hedefleyen anayasa teklifini sonuna kadar destekliyoruz. AK Parti'nin HDP ziyareti doğal ve doğru bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar söylemeye lüzum duymuyorum. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur, aynısıdır.