Bahçeli'den o isme 'Geri dön' daveti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, nisan ayında partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, yeniden partiye üye olması için Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından davet edildiğini duyurdu.

Bahçeli'nin talimatıyla davet edildi

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin bu davetine Ersoy'dan jet yanıt geldi. Ersoy sosyal medya hesabından "Liderimin çağrısından şeref duydum, yuvama,evime tekrar dönmek onur ve gurur verici,son nefesime kadar Liderim Devlet Bahçeli Beyfendinin ve Davamın Emrindeyim.Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket.Yüce Allah Liderimizi Başımızdan Eksik Etmesin" açıklamasında bulundu.