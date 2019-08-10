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Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:56
Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı. Kucaklaşmak varken insanların birbirlerine sırt çevirmesinin, birinden kopmasının tarihi bir yanlış olduğunu savunan Bahçeli, "Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, sosyal medyadan bayram mesajı paylaştı. Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müstesna bir döneme ulaşmanın derin hissiyatını yaşıyoruz"

"Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı'na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz. Kurban Bayramı Cenab-ı Allah'a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum."

"Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramı'nı kutluyorum"

"Unutmayalım ki, küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ağır krizler altında umut ve huzur arayan gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum."

"Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir"

"Hac faraziyesini yerine getiren kardeşlerime gönül dolusu selamlarımı iletiyor, ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını temenni ediyorum. Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve ayrılıklar dilerim ki son bulsun, büyükler saygıyla hatırlansın, küçükler sevgiyle kucaklansın. Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbim'den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir."

"Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız"

"Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız.Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:56
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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