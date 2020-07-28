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Gündem

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert çıkış

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:40:00 - 2020-07-28 16:48:17
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert çıkış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir." dedi.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. Osman Kavala’nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur" ifadelerini kullandı.

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