Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'samimiyet' çağrısı! 'Başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa...'

Partisinin Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başörtüsü ile aile yapısını güvenceye alan Anayasa değişikliğinin arkasında olduklarını belirten Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak başörtüsünü güvenceye alan ve ailenin korunmasını hedefleyen anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir. Karar ve irademizde bir değişiklik yoktur." dedi.

'Pişmansa buyursun'

"Bu anayasa değişiklik teklifini ya geniş bir mutabakat halinde TBMM’de ele alıp sonuca gidelim ya da halkoylamasıyla milletimizin takdirine sunalım. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız." ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na 'samimiyet' çağrısında bulundu:

CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun, hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım.