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Siyaset Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı çağrısı
Siyaset

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sözlerine cevap veren MHP Lideri Devlet Bahçeli "Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse buyursun aday olsun. Mertçe milletimizin huzuruna çıksın." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 10:45:00 - 2021-04-13 11:29:08

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Hamza Adıyaman'ın PKK kampına kaçırıldığı ortaya çıktı. HDP ile ittifak kuranlar çocuklarımızın düşmanıdır.

104 emekli amiralin servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, ifade özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir.

Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melekeleri iyice laçkalaştı. İleri derecede su kaynatmaktadır. Katıldığı bir televizyon programında yolda İP Başkanı'nı ters köşeye yatırıp ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum sözleriyle niyetini açık etmesi, kazanacağından şüphe duyulmaması gerektiğini söylemesi zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken bir beyanattır.

Kılıçdaroğlu Mertçe çıksın

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse buyursun aday olsun. Mertçe milletimizin huzuruna çıksın.

(Kılıçdaroğlu'nun LBGT açıklaması) Ne milliyetçi diye ortada gezmeye ne de adamım demeye hakkı vardır.

104 emekli amirale önce zevzek diyen, sonra durumu kurtarmaya çalışan iplikçi başı, mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır.

(Akşener'in 'küçük ortak' sözlerine tepki) Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Kaldı ki milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirmeye çalıştığını da unutmuş değiliz. Biz küçük olmasına küçüğüz ancak Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı kimseye nasip etmesin.

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Yorumlar

erhak

O konu AMİRALLER BİLDİRİSİ SAPTIRMA aparatıydı.
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DEVLET BAHÇELİ hayranlıkla dinledim, bu kadar mı güzel konuşma yapılır.

ÇOK güzel, konuştu, DEVLET BAHÇELİ, hayranlıkla dinledim, Can Feda ALLAH cc razı olsun ALLAH cc herdaim yanında olsun RABBİM yüzüne gülsün HERDAİM amiin binlerce Amiin diyorum
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