Bahçeli'den ilginç derbi yorumu: Fenerbahçe'ye bir de biz vuralım anlayışı yakışmaz

MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli, gazetecilerle yemekte buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, birbirinden çarpıcı mesajlar verdi.

Derbi yorumu: Berabare kalsınlar

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Berabere kalmalarını tavsiye ederim. Yenilirse Beşiktaş'a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Sen de ol ben de ol beraber olalım' derse berabere kalmalarında yarar var.

BJK şampiyonluk yarışından uzaklaşır...

'Fenerbahçe diz çöktü şuna bir de biz vuralım'… Bu Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar. Seçime girerken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var oy vermemeyi düşünse al işte gittik.

Zamanında Mesut Yılmaz'a Fenerbahçe taraftarı 'Sandıkta görüşürüz' pankartı açmıştı...

Ama biz biraz farklıyız biz Çarşı grubuyuz.

"Çarşı bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır"

Beşiktaş Belediyesi de sizde..

Evet Beşiktaş bizde. Belediyeyi bize verdiler çünkü CHP'nin elinden ancak biz alırız orayı. Adayımız genç dinamik bir arkadaşımız.

Kazanırsanız bir Beşiktaş maçına gidersiniz değil mi?

Benim bir tane Ford Mustang'im var. Plakası 06 BJK 001. İstanbul'da Beşiktaş'taki seçim çalışmasına onunla gideceğim, eğer fırsat bulursak.

Beşiktaş'ta Çarşı ruhuna güveniyorsunuz galiba efendim...

Çarşı Beşiktaş'ın ruhudur. Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır.