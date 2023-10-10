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Siyaset Bahçeli'den ABD'ye SİHA tepkisi
Siyaset

Bahçeli'den ABD'ye SİHA tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-10-10 10:42:00 - 2023-10-10 11:30:32

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

FİLİSTİN FELAKETLERİN PENÇESİNDEDİR

Bir zamanlar hakimiyetimiz altında barış ve huzurla yönetilen coğrafyalar bugün zulüm altındadır. Türk İslam medeniyetinin gönlü yaslıdır. Masum yüreklere taş gibi oturmuştur. Nerede insan ve inanç hakları ağır ihlallere uğradıysa orada şiddet vardır baskı vardır çatışma vardır. Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesindedir.

''SAVUNMASIZ İNSANLARIN HEDEF ALINMASI FELAKETTİR''
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Üzüntümüz yüzlerce sivil ve masum insanın ölmesidir. Kimden gelirse gelsin savunmasız insanların hedef alınması felakettir. İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı.

''BM ACİLEN DEVREYE GİRMELİDİR''

İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir, dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, Birleşmiş Milletler (BM) kararları yok sayılmıştır. İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli taraflar itidal bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir.

''FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI''

Filistin Devleti tanınmalı. ABD, Türkiye'nin çabalarını desteklemeli.''

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