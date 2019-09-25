Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu! İşte o anlar MHP Lideri Devlet Bahçeli, BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı konuşma dolayısı ile tebrik ve teşekkürlerini iletti. Erdoğan da Bahçeli'ye hassasiyeti için teşekkür ederek acil şifalar diledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ikilinin konuşmasına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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