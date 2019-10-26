Bahçeli'den Erdoğan'a 'mektup' tavsiyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektuba dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Milliyeçli Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki teröristleri koruma içgüsüyle yazdığı diplomasi nezaketinden yoksun, skandal mektubuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tavsiyede bulunan Bahçeli, mektubu geri göndermesini istedi. Bahçeli, “Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur.” dedi.

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