Bahçeli'den Erdoğan'a jest! Anlamı büyük

Recep Yeşil
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı bir hediye gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

