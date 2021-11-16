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Siyaset Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Çatlak patlak olmaz
Siyaset

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Çatlak patlak olmaz

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bir kez daha söyleyeyim; Cumhur ittifakında çatlak patlak olmaz. Bizim ittifakımız proje, plan ve pazarlık etrafında şekillenmemiştir. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasında köprüdür. Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:44:00 - 2021-11-16 11:34:01
Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Çatlak patlak olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Devlet Bahçeli, Cumhur ittifakına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, ittifakta çatlak yok mesajı verdi. Bahçeli, "İttifakın sevabına da günahını da ortağız." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir kez daha söyleyeyim; Cumhur ittifakında çatlak patlak olmaz. Bizim ittifakımız proje, plan ve pazarlık etrafında şekillenmemiştir. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasında köprüdür. Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır.

Türk milletinin bağımsızlığına, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım ileride olacağız.

"Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız"

Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.

50+1 tartışması

Yüzde 50+1 Cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın sırrıdır. Bu sistemin meşruiyet sistemi yüzde 50+1'dir. Bu itibarla yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya model olacak bir şeklidir.

Kadın cinayetleri

Cani Başak kızımızın hiç acımadan kanını dökmüştür. Başak Cengiz için dile getireceğimiz her söz yararsızdır. Gereğini ön şartsız icra etme zamanıdır.

Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir. Ailenin korunması şiddetin önüne geçilmesi konusunda ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu tartışmasızdır. Gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır.

"Kılıçdaroğlu günah çıkartmak, geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçmiştir"

CHP'ye oy veren kardeşlerimizle bir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır. Bizim sorunumuz Kılıçdaroğlu ile, bu sorun sandıkta çözülecektir. Kılıçdaroğlu günah çıkartmak, geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle, uğurlar olsun. CHP yönetimi HDP ile FETÖ ile helalleşmiştir.

CHP'yi tebrik eden İP'i beğenen PKK'lı Duran Kalkan 'Seçimi beklemeyin sokağa çıkalım. Muhalefete daha çok destek vermeliyiz' demiş. Terör örgütü elebaşlarını şımartan CHP'dir. CHP'de yönetim işgal edilmiştir.

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Yorumlar

merdo

kurtla kuzunun dostluğu kurt acıkana kadardır.
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