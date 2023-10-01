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Gündem Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki
Gündem

Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-10-01 12:45:00 -
Bahçeli’den Ankara’daki saldırı girişimine sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine tepki göstererek, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

 

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