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Siyaset Bahçeli'den Akşener'e ittifak mesajı! Salondakiler kahkahaya boğuldu
Siyaset

Bahçeli'den Akşener'e ittifak mesajı! Salondakiler kahkahaya boğuldu

Yeniakit Publisher
2023-09-19 18:58:00 - 2023-09-19 19:07:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti ile ittifaka ilişkin soruya verdiği yanıtla salondakileri kahkahaya boğdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) sonrası basın toplantısı düzenledi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, gazetecilerin "CHP'deki tavşan aday kimdir?" sorusuna, "6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişler. İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler" yanıtını verdi.

İYİ Parti ile ittifak

İYİ Parti'ye ittifak çağrısıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" yanıtıyla basın mensuplarını gülümsetti.

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