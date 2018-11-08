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Bahçeli'den ABD ve PKK açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin PKK'lı 3 teröristle ilgili aldığı kararı değerlendirdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 19:39
Bahçeli'den ABD ve PKK açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin PKK'lı sözde üst düzey teröristlerin başına ödül koymasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, "PKK'lıların başına ödül koydular. Halbuki maum üç teöristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koymuş gibi bulurlar. Akıllarınca ABD'nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Bir cambaz oyunu sahnededir." dedi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 19:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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