Bahçeli vatan müdafaasının nereden başlayacağını açıkladı
Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki hamlelerinden rahatsız olanlara ilişkin açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Vatan müdafaasının sınır hattı Misak-ı Milli Haritası’nın son eşiğinden başlayacaktır." dedi.
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olanlara sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne işimiz var Libya’da, ne arıyoruz Suriye’de sorusunu soran gafiller süngüleri düşmüş, sadakatleri erimiş mağlup ve mankurtlardan başkası değildir. Vatan müdafaasının sınır hattı Misak-ı Milli Haritası’nın son eşiğinden başlayacaktır." dedi.