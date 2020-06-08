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Bahçeli vatan müdafaasının nereden başlayacağını açıkladı

Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki hamlelerinden rahatsız olanlara ilişkin açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Vatan müdafaasının sınır hattı Misak-ı Milli Haritası’nın son eşiğinden başlayacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 22:27:00 -
Bahçeli vatan müdafaasının nereden başlayacağını açıkladı

Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olanlara sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne işimiz var Libya’da, ne arıyoruz Suriye’de sorusunu soran gafiller süngüleri düşmüş, sadakatleri erimiş mağlup ve mankurtlardan başkası değildir. Vatan müdafaasının sınır hattı Misak-ı Milli Haritası’nın son eşiğinden başlayacaktır." dedi.

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Vatan ıslam cografyasidir. Tüm mazlumlar bizden adaleti saglamamizi bekler. Allah'in da bizden istediği yeryüzünde adaletle hukmetmemizdir.
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