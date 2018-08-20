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Bahçeli sert konuştu! 'ABD Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra gündemle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:35
Bahçeli sert konuştu! 'ABD Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır." dedi.

Bahçeli, beraberindeki heyetle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Kendisini karşılamaya gelen partililerle tek tek selamlaşan Bahçeli, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından anıta kırmızı karanfil bıraktı.

Daha sonra anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı'na geçen Bahçeli, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TRUMP ÖLÇÜYÜ KAÇIRMIŞ, NE SÖYLEDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL"

Bir gazetecinin, "ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geliyor. Son olarak rahip Brunson'ın adil bir yargılamaya tabi olmadığını ve onun casus olmadığını ileri sürdü ve Türkiye'ye de tehdit dilini bir kez daha kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Bahçeli, "Trump, ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Ben, ona inanıyorum." dedi.

Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında "dost görünümlü mihraklar" ifadesini kullandığı anımsatılarak, "Başkan Erdoğan da stratejik ortağın Türkiye'yi stratejik hedef haline getirmeye çalıştığını ifade etti. Neler söylersiniz" sorusuna ise "Herkes kendisine göre bir üslup kullanıyor. Bizim üslubumuz da o." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin bir soru üzerine de "Doğru bir hareket değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti, konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:35
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