Bahçeli: Meclis'te yerleri yok

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. TBMM'de eşkıyanın hükmü değil milletin hükmü geçerlidir." dedi. Bahçeli yeni anayasa çalışmaları konusunda CHP ve İYİ Parti'ye çağrıda bulundu, "Gelin bu sürece destek verin" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Önümüzdeki cuma göre TBMM'nin 101'inci açılış yıldönümünü kutlayacağız. 23 Nisan 1920 Cuma günü Ulus'taki Taş Bina'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Belirlenen mebuslar Ankara'da toplandı. İşgale, istilaya, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesiyle direnilmiştir. Kurucu kahramanlar milli iradenin özlemlerinden kopmamıştır. İlk Meclis, ordular kurup ordular yönetmiş, vatandan düşmanı söküp atmıştır.

Mondros Ateşkes anlaşması imparatorluğumuzun teslim belgesiydi. Osmanlı İmparatorluğu 1'inci Dünya Savaşı'ndan çıktığında 1 milyon kilometrekare toprağını kaybetmiş, bağımsızlık da elden çıkmıştı. Vatan coğrafyası ateş altına alınmıştı. İlk Meclis Anadolu bozkırından bir güneş gibi parladı. Ulus'ta tadilatı tamamlanmamış Taş Bina'da toplumun her kesiminden ortak paydaları vatanseverlik olan mebuslar bir araya geldi İlk meclisin mebusları 8 ay maaş alamamıştı. 1 yıl sonra da aldıkları maaşların yüzde 20'sini bütçe açığını kapatmak için devlete vermişlerdi.

Güç sizlerde saklı

23 Nisan 1920 tarihi elbette ki 3 yıl sonra varlığını tüm dünyaya ilan edecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve hukuki altyapısının hazırlandığı bir gündür. TBMM'nin açılması aziz milletimizin bağımsızlığına yönelmiş olan gelişmeler karşısında neleri göze alacağının da emsalsiz örneğini teşkil etmiştir. Türkiye'nin yükselişi sorunlara yalnızca Ankara'dan bakan ayrışmayı değil, birleşmeyi hedefleyen kolektif şuurla mümkündür. Dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimize musallat olan gelişmeler karşısında duracak güç siz muhterem milletvekillerinin iradesinde saklıdır.

"Meclis'te yeri olamaz"

TBMM’de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması terörle mücadele teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir.Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. TBMM'de eşkıyanın hükmü değil milletin hükmü geçerlidir. Bu tarihi ve milli kararlılığa herkesin riayeti samimi dileğimdir.

Bu kutlu günün çocuklarımıza armağan edilmesinin en önemli nedeni budur. Milletimiz yeni nesillerle varlığını sürdürecektir. Bu vesileyle sevgili çocuklarımızın, bütün çocukların bayramını şimdiden kutluyorum, mutluluk diliyorum.

Yeni Anayasa

1921 Teşkilat-i Esasiye kanunun üzerinden 100 yıl geçmiş olsa da yeni anayasa çalışmaları hiç sonlanmamıştır. Türkiye'nin yepyeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu görmek ve bunun da gereğini yapmak lazımdır. Yalın ve anlaşılır, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bizi yansıtan, gerekçeleriyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla Cumhuriyetimizin 100.yıldönümüzü kucaklamamız tarihi bir görevdir.

"Bu hedeften kaçanları tarih affetmeyecektir"

Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk milletinin hedefidir. Bu hedeften kaçanları tarih affetmeyecektir. İç ve dış işgal çetesine karşı diri ve uyanık olmalıyız. Siyasi partilerden mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından yeni anayasaya karşı çıkan henüz görülmemiştir. Herkes darbe anayasasının rahatsızlığını dile getirmektedir. O halde bazı siyasilerin sudan sebeplerle oyunbozanlık yapmaları tutarsızlık değil de nedir!

Parlamenter sistem dibi boylamıştır

Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Müstesna bir reform yapılmış, ve bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. Türk tipi başkanlık sistemine karşı çıkmak, karalama yarışına girmek eğer cehalet değilse işbirlikçiliktir. Yürürlülükteki yönetim sistemiyle çatışmayan ve çelişmeyen bir anayasa refah düzeyine katkı sağlayacaktır.

CHP ve İP'e çağrı

MHP yeni anayasa vizyonunu kavramış ve kararlılıkla çalışmaya koyulmuştur. Allah’ın izniyle yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, ortak akılla ve Cumhur İttifakı’nın ortak iradesiyle milletimizin şanına, şöhretine, vasfına, vakarına, varlığına müstahak bir anayasa hazırlık süreci inşallah tamamlanmış olacaktır. CHP'ye sesleniyorum gelin siz de bu sürece destek verin. El birliğiyle darbe anayasasından milleti kurtaralım. Gelin mağlubiyet yaşamayın.

Ukrayna-Rusya krizi

Türkiye bugün dört bir taraftan sıkıştırılmak, çembere alınmak istenmektedir. ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçip İngiltere'nin devreye girmesi bölgenin her türlü ihtimale açık olduğu görülmektedir. Ukrayna ile Rusya arasında çıkacak olası savaş kuşkusuz felakettir. Akdeniz'de Yunanistan çirkin bir senaryo dahilinde tahrik kampanyasını yoğunlaştırmaktadır.

Dendias-Çavuşoğlu basın toplantısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın sergilediği ifadeleri Türkiye'ye kriz çıkarmak üzere özel olarak gönderildiğini ortaya çıkarmaktır. Sayın Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımı sunuyorum. Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, Türk pençesini yemiştir.