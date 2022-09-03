Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Tahrik ve tacizleri çok tehlikeli!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’ne” katıldı. Festivalde konuşan Bahçeli, “Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin festival programlarında edep vardır, denge vardır, seviye vardır, milli ve manevi değerlerin hükmü vardır. Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut’a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur.” ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir"

Festivallerin iptal edilmesinden, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fitne çıkardığını söyleyen Bahçeli, “Çok şükür Etimesgutlu kardeşlerime layık bir organizasyon yapılmıştır. Üstelik bu organizasyon uluslararası boyutludur. Etimesgut Belediyemiz hamd olsun çalışıyor, üretiyor, geliştiriyor, ilçemizi büyütüyor. Azı çok yapmak, eldeki kıt imkânları en verimli, en rasyonel şekilde kullanmak için gece gündüz çırpınıyor. Her başarının ardında dua, emek, stratejik düşünce vardır. Her başarının temelinde alın teri, göz nuru, samimi mücadele yer almaktadır” şeklinde konuştu.