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Siyaset Bahçeli, İmamoğlu'na resti çekti!
Siyaset

Bahçeli, İmamoğlu'na resti çekti!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 16:42:00 -
Bahçeli, İmamoğlu'na resti çekti!

Devlet Bahçeli, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Laf değil iş üretiyoruz. İşleyen demirin pas tutmayacağını biliyoruz. Milletimize hizmeti var oluşumuzun özü olarak nitelendiriyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemize gönül verdik. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz ötekileştirmiyoruz." dedi.

"İBB BAŞKANI'NI EVİNE GÖNDERECEĞİZ"

Devlet Bahçeli, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Yerelde iktidar ülkede istikrar iradesindeyiz. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak. Devletin kasasını, milletin kesesini gasp edenler bedelini ödeyecek." açıklamasında bulundu.

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