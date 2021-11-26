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Gündem Bahçeli ile CHP'li isim arasında dikkat çeken görüşme
Gündem

Bahçeli ile CHP'li isim arasında dikkat çeken görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:10:00 -
Bahçeli ile CHP'li isim arasında dikkat çeken görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Sertel, Bahçeli ile infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi hakkında konuştu.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yapılan Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleri sırasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında infaz koruma memurlarının özlük hakları konusunda bir konuşma gerçekleşti.

Sertel, Bahçeli ile infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve itfaiyeciliğin meslekten sayılması konusunda görüştüğünü anlattı. Sertel, “Sayın Genel Başkan’a CHP’nin konuyla ilgili yasa teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anlattım. Sorunun çözümü için elimden geleni yapmak istediğimi söyledim” dedi.

Bahçeli’nin de “durumun siyaset üstü olduğunu” belirterek partisinin grup başkanvekillerine “çalışmaları” için talimat verdiği kaydedildi. Bunun üzerine de kendisinin Bahçeli’ye, “İsterseniz teklifi siz getirin, biz destekleyelim” dediğini de aktardı.

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Kemalist Bahçeli keşke zillet ittifakına yanaşsa, biraz da orayı batırsa! Kiminde ittifak kursa sonu ekonomik kriz! bkz. Ecevit. Son nefesine kadar hep Erdoğan'ı destekleyen Üstad Kadir Mısıroğlu'na ettiği hakaretleri de hatırlayalım, "Fesli münafık, Vatan haini, yunan aşığı"
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