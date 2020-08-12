  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bahçeli: "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:39:19 -
Bahçeli: "Erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Milletvekili genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini
Ekonomi

Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini

Stratejist Cüneyt Paksoy altın ve dolar hakkında yaptığı açıklama koronavirüs ne kadar gerilerse altın ve dolardaki ateşin ineceğini söyledi..
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye yolladığı Oruç Reis bölgedeki kukla devletler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Yunanistan’dan s..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı