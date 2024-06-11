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Gündem Bahçeli Erdoğan-Özel görüşmesine son noktayı koydu
Gündem

Bahçeli Erdoğan-Özel görüşmesine son noktayı koydu

Yeniakit Publisher
2024-06-11 10:58:00 - 2024-06-11 11:01:46
Bahçeli Erdoğan-Özel görüşmesine son noktayı koydu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya gelmesine dair açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, '' Erdoğan herkesle görüşebilir'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, toplantımıza başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum.

"HAKİMİYET MÜCADELELERİNİN FARKINDAYIZ"

Anadolu coğrafyasında bin yıldır varlığımızı sürdürüyoruz. Varlığımız gücüne güç katarak mevcudiyetini muhafaza edecektir. Jeopolitik bilek güreşlerine eklemlenen hakimiyet mücadelelerinin farkındayız. Maruz kaldığımız ağır sorunları ele alırken tarih şuuru rehberliği ile hareket etmeliyiz.

Gizli amaçların iç yüzüne ışık tutup oyunları bozacak cesaret ve zekaya sahip olmalıyız. Macerayı akımlara kapılmaktan özenle sakınmalıyız. Kulis bilgisi diye servis edilen dedikoduları, yalan rüzgarlarını, özellikle sayın cumhurbaşkanımızın görüşmelerinin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz.
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ERDOĞAN HERKESLE GÖRÜŞEBİLİR

Sayın cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, dinleyebilir, bizce mahsuru yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentileri, gemi azıya alması, fitnenin kamçılanmasıdır. Kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif yol olarak değerlendirilmeli. Maşayı değil tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz.

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