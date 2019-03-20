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Bahçeli: “Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam konusuyla ilgili olarak, “Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var” dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
Bahçeli: “Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam konusuyla ilgili olarak, “Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var” dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme iliştin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, idam konusuyla ilgili olarak, “Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var" dedi.


Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak ise Bahçeli, “Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir” diye konuştu.



“Eski sisteme dönme gayreti içerisinde olanlar var”


MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın istediği başarıyı yakalayamaması durumunda muhalefetin sistem tartışması başlatıp başlatmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:


“Başından bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş hazırlıklarının başladığı dönemlerde Türkiye’de iç ve dış odaklarda bir karşı duruş sergilenmiştir. Bir sistem değişikliğini istememişlerdir. Parlamenter sistemin devamından yana olmuşlardır. Bazıları da bir karşı duruş olarak Cumhurbaşkanı seçilmiş olan şahsiyete karşı tavır geliştirmeyi amaçlamışlardır. Onun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmasına zorluklar çıkarmak, Cumhurbaşkanını çalışamaz hale getirmek, Türkiye’de gelecekle ilgili bir kaos ve kriz yaratarak tekrar eski sisteme dönme gayreti içerisinde olanlar var. Bunlar bazen niyetlerini açıkça söylüyorlar bazen saklıyorlar. Kimisi bazen demokrasi adına bunu söylemiş oluyor kimisi başka bir şey olarak söylemiş oluyor ama gerçek niyet bellidir. Bu çok tehlikelidir ve doğru da değildir. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhur İttifakı ile Yenikapı ruhunda başlatılmış olan bir sürecin sonuç ne olursa olsun devamında yine bu Cumhur İttifakı olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin sağduyu birlikteliği, kararlılığı ve uygulama gücü devam edecektir. Bu olmadığı takdirde Türkiye’de başka türlü olaylara hazırlık yapanlar vardır. En basit tabiriyle Fransa’daki sarı gömlekliler. Türkiye’de de buna benzer Gezi tecrübesi var. Bir takım söylemler, davranışlar var. Bütün bunları dikkate aldığımız vakit çok hassa olmamız gerekiyor.”



"İki tane terörle mücadele var"


Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:


"İki tane terörle mücadele var. Birisi 41 yıldır devam eden birisi de 40 yıla yakın süreçtir devam eden hazırlıkları ile 15 Temmuz’dan itibaren ortaya çıkmış olan FETÖ terörizmidir. Bu iki terör faaliyetinin Türkiye’yi önemli bir tehdit altında tuttuğunu görmemezlikten gelemeyiz.”


Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugüne kadar 511 bin kişinin FETÖ terörüyle ilişkili olarak gözden geçirildiğini, tutuklandığını söylediğini hatırlattı. Bahçeli, “Bu önemli bir rakamdır” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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